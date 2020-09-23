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لن نترك اليمن تحت الهيمنة الإيرانية.. رسالة العاهل السعودي للعالم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:18 م
سلمان بن عبدالعزيز
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، العاهل السعودي
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فرح علاء الخولي
طالب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي، الجميع بالتوصل لحلول سلمية فيما يخص الأزمات المندلعة حول العالم.

وقال سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال كلمته المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ان الحلول السليمة ستساعد في ازدهار الدول ونهوضها، وقد اختار للمملكة طريق السلام وان تكون بداية الدولة الساعية لتحقيق الأمن الدولي.

ودعا الى التعايش السلمي بين الشعوب، واكد على ان المملكة السعودية لن تترك الشعب اليمني الشقيق ابدا، ولا تتركه تحت الهيمنة الإيرانية مهما حدث.

واشار الى ان الارهاب يشكل تحديا للعالم كله، وان الدول العربية استطاعت ان تتغلب على تلك القوة المخربة، وذلك من خلال التعاون الاقليمي والدولي.

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