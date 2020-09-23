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خادم الحرمين الشريفين: إيران استهدفت المنشآت النفطية وانتهكت القوانين الدولية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:30 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
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شيرين عادل
قال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، خادم الحرمين الشريفين ، إن المملكة  العربية السعودية تسعى باستمرار لتحقيق العمل والاستقرار ودعم الحلول السياسية لمواجهة التطرف بكافة أشكاله .

وأضاف  خادم الحرمين الشريفين، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة العربية السعودية مدت يدها بسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح واستقبلت رؤسائها لبناء علاقات حسن الجوار . 

وأشار إلى أن العالم رأى مرة بعد أخرى استغلال النظام الإيرانى كافة الجهود في زيادة أنشطتها التوسعية ، وبناء شبكات إرهابية . 

ولفت  خادم الحرمين الشريفين  إلى قيام النظام الإيرانى العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية فى المملكة العربية السعودية وانتهاك صارخ  للقوانين الدولية . 

وتابع ، أن النظام الإيرانى لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمى ، ويستعمل أدواته لاستهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية .. 

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