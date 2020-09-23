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أخبار البلد

محافظ قنا لـ مدبولي: 16310 تقدموا للتصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:29 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة قنا، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا.

وقال المحافظ حول موقف التصالح في مخالفات البناء، أوضح محافظ قنا انه تم تلقي 16310 طلبات للتصالح.

كما عرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عددًا من المشروعات الكبرى التي تم الإنتهاء منها والجاهزة للافتتاح، ومنه في قطاع الطرق والنقل، محور الشهيد الرائد باسم فكري، الذي يتم تنفيذه بطول 19 كم، ليربط الطريق الصحراوي الشرقي، بطريق ( القاهرة ـ أسوان ) الصحراوي الغربي، ويضم 15 كوبري و 15 نفقًا، بما يساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وفي قطاع الكهرباء، مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ويقوم المركز بمراقبة عدد 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا الذي يضم محافظات سوهاج وقنا والاقصر وأسوان.

كما تتضمن المشروعات الجاهزة للافتتاح محطة محولات نجع حمادي، المقامة على مساحة حوالي 250 ألف متر بمنطقة "هو" الصناعية، وتستقبل الكهرباء من محطة توليد الكهرباء ببني سويف، ومن ثم توزيعها  علي التجمعات العمرانية والمشروعات الاستثمارية سواء داخل المحافظة او خارجها، بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال، وكذلك محطة محولات شرق قنا، الواقعة علي مساحة 250 ألف متر مربع بجهد 500 / 220 / 66 / 22 ك. ف وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير، ويهدف إنشاؤها إلى  مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية وتحسين جودة الطاقة بالشبكة الكهربائية الموحدة وتفريغ الطاقة المتولدة من محطة توليد كهرباء بنى سويف والتى تبلغ طاقتها 4800 ميجاوات ، كما ستربط بين محطتي محولات شرق سوهاج ونجع حمادي الصناعية.

وتتضمن المشروعات المنفذة أيضا ًمشروع محطة مياه فرشوط، بطاقة 400 لتر / ثانية، بتكلفة 320 مليون جنيه، بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويستفيد منها نحو 187 ألف نسمة وتخدم مدينة ومركز فرشوط، وأيضًا توسعات محطة مياه دشنا، قدرة 400 لتر / ثانية، إلى 1800 لتر / ثانية، بتكلفة 160 مليون جنيه، تمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم قرى مدينة دشنا وعددها 14 قرية، ويستفيد منها نحو 400 ألف نسمة.

كما تشمل المشروعات مشروع صرف صحي قفط، وقدرة المحطة 15 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، بتكلفة 167 مليون جنيه، بتمويل من برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، وتخدم مدينة وقرى مركز قفط، ويستفيد منها 120 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي نقادة، بطاقة 16 ألف م3/يوم، بتكلفة 152 مليون جنيه، بتمويل من برنامج التنمية المحلية لتننمية صعيد مصر، وتخدم مدينة وقرى مركز نقادة ويستفيد منها 184 ألف نسمة.
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