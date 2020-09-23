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محافظات

12 مرشحا جديدا لمجلس النواب بالإسكندرية.. 188 يتقدمون بأوراقهم بعد مرور 7 أيام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
تقدم اليوم الأربعاء 12 مرشحًا جديدًا لخوض انتخابات مجلس النواب، إلى لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح، بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، بعد مرور 7 أيام على فتح باب الترشح، ولم تتقدم قوائم حتى الأن.

ووصل إجمالي عدد المرشحين المحتملين بجميع دوائر محافظة الإسكندرية إلى 188 مرشحا، بعد ما تقدم 128 مرشحا في اليوم الأول و9 في اليوم الثاني، و14 في اليوم الثالث، و11 في اليوم الرابع، و6 في اليوم الخامس، وفي اليوم السادس ثمانية مرشحين.
وتستحوذ

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وينتمي المرشحون إلى 12 حزبًا، بالإضافة إلى المستقلين، ولم تتقدم أي قائمة للترشح حتى الآن. وتستحوذ المنتزة على نصيب الأسد بعدد 167 مرشحًا، تليها الرمل ب37 مرشحًا.
وتتكون الإسكندرية من ستة دوائر المنتزة والرمل، وسيدي جابر، ومحرم بك، والعطارين والدخيلة.

وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وخصصت المحكمة قاعتين لاستقبال الطلبات وتم توزيع الدوائر عليها، تسهيلا على المرشحين مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 أكتوبر في الإسكندرية ضمن المرحلة الأولى.

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