تداول 131 ألف طن و1263 حاوية و9522 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة العمل اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 66 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 9 سفن، وغادرت 8 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 24 سفينة منها سفينتان حاويات، وسفينتان بترول، و16 سفينة بضائع عامة.









كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن، ويتواجد بالمخطاف الخارجي 11 سفينة سيتم دخول الجاهز منها للدخول طبقًا لأولويات التراكي.









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وقد تم دخول وخروج 9522 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد 2 قطار بإجمالي 50 عربة محملة بالقمح ومتجهين إلي المطاحن بالقاهرة.





هذا ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 112 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 19 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 361 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 902 حاوية.