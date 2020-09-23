تطبيق نموذج محاكاة لتجربة معدات الصرف الصحي خلال موسم الأمطار غرب الإسكندرية

نفذ حي العامرية أول ، برئاسة اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، تطبيق نموذج محاكاة لتجربة معدات الصرف الصحي، وذلك استعدادا لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والنوات الشديدة.





وتم تطبيق نموذج المحاكاة لشنايش المطر بشارع 20 وجار متابعة العمل بجميع نطاق الحي، في إطار رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بنطاق الحي.





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جاء تطبيق المحاكاة لإختبار كفاءة الطلمبات ولمتابعة سرعة تصريف المياه بها والتأكد من كفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية بها، وذلك للتأكد التام من الجاهزية الكاملة لإستقبال موسم الشتاء، ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية لها لسرعة التعامل الفوري مع النوات الشديدة، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.





حضر نموذج المحاكاة قيادات حي العامرية أول، وشرطة الصرف الصحي بالإسكندرية،السادة مديري الإدارات المعنية بالحي.



