كيفية صنع بروتين للشعر الجاف والمجعد.. بدون تكاليف

اغسلي الشعر بالشامبو بلطف ولكن جيدًا، قم بإزالة كل مايونيز وبقايا، واغسلي شعرك بالشامبو مرة ثانية إذا لزم الأمر إذا كان شعرك سميكًا أو خشنًا، اشطفي شعرك وبلسمه أو صففيه كالمعتاد.

- بروتين طبيعي للشعر المجعد

قناع البيض

يمكنك عمل علاج بروتين للشعر الطبيعي باستخدام البيض الموجود في المنزل، من المحتمل أن يكون البيض أفضل علاج بروتيني للشعر الطبيعي المتضرر من الحرارة لأنه غني ليس فقط بالبروتين ولكن بالأنزيمات المفيدة، البيض علاج بروتيني طبيعي جيد للشعر التالف لأن الشعر الذي تمت معالجته بالحرارة أو المنتج يميل إلى أن يكون هشًا وجافًا جدًا.





البروتين للشعر الطبيعي الناعم ، استخدمي البيضة بأكملها، اخفقي المزيج حتى يصبح مزبدًا وضعيه بالتساوي على الشعر وفروة الرأس ، وغطيه بغطاء أو منشفة دافئة ، واتركي الخليط لمدة 20 دقيقة. لعلاج البروتين الطبيعي للشعر المتطاير أو الشعر الدهني ، استخدمي بياض البيض فقط، يمكن استخدام علاج بروتين البيض هذا للشعر الطبيعي كعلاج بروتين منزلي للشعر كل أسبوعين أو على أساس شهري. لعلاجالناعم ، استخدمي البيضة بأكملها، اخفقي المزيج حتى يصبح مزبدًا وضعيه بالتساوي على الشعر وفروة الرأس ، وغطيه بغطاء أو منشفة دافئة ، واتركي الخليط لمدة 20 دقيقة. لعلاج البروتين الطبيعي للشعر المتطاير أو الشعر الدهني ، استخدمي بياض البيض فقط، يمكن استخدام علاج بروتين البيض هذا للشعر الطبيعي كعلاجكل أسبوعين أو على أساس شهري.





بروتين الزبادي

لا تحتوي الزبادي والقشدة الحامضة ومنتجات الألبان المماثلة على البروتين فحسب ، بل تحتوي على حمض اللاكتيك الذي ينظف شعرك بينما ترطبه الدهون الموجودة في منتجات الألبان، وهذا علاج أسبوعي رائع ينشط ويعيد لمعان شعرك، لصنع بلسم بروتيني قوي للغاية ، أضف بيضة إلى خليط الزبادي، اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة قبل غسله.









- بروتين طبيعي للشعر الجاف

الأفوكادو

البروتين للشعر الطبيعي باستخدام الأفوكادو، لا يتم تحميل الأفوكادو بالبروتين والمواد المغذية فقط ، ولكن محتواها الغني بالدهون له فوائد كبيرة عند وضعه على الشعر، ويعمل الأفوكادو على إصلاح تلف الشعر وتقوية خيوطه وجعل الشعر أقل جفافًا وهشاشة وعرضة للتكسر، اخلطي نصف حبة أفوكادو مهروسة مع ملعقتين كبيرتين من المايونيز (الذي يحتوي على بروتين البيض) وضعي بلسم البروتين المصنوع منزليًا على شعرك أسبوعيًا. للحصول على نتائج قوية ، جربي علاجالطبيعي باستخدام الأفوكادو، لا يتم تحميل الأفوكادو بالبروتين والمواد المغذية فقط ، ولكن محتواها الغني بالدهون له فوائد كبيرة عند وضعه على الشعر، ويعمل الأفوكادو على إصلاح تلف الشعر وتقوية خيوطه وجعل الشعر أقل جفافًا وهشاشة وعرضة للتكسر، اخلطي نصف حبةمهروسة مع ملعقتين كبيرتين من المايونيز (الذي يحتوي على بروتين البيض) وضعي بلسم البروتين المصنوع منزليًا على شعرك أسبوعيًا.





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