كيفية صنع بروتين للشعر الجاف والمجعد.. بدون تكاليف

صنع بروتين للشعر يساعد على ترطيبه بشكل كافِ، ويتطلب الشعر التالف عناية إضافية لإعادة بناء قوته ووقف التقصف واستعادة الرطوبة إليه، وغالبًا ما تحقق علاجات بروتين الشعر محلية الصنع نتائج مثالية بجزء بسيط من تكلفة العلاجات المتخصصة، بالإضافة إلى توفير المال ، فإن علاجات بروتين الشعر محلية الصنع سهلة الاستخدام وعادة ما تكون مصنوعة من مكونات طبيعية وصحية.
- بروتين طبيعي للشعر بالمايونيز
ويمكن إجراء علاج بروتيني طبيعي ممتاز محلي الصنع باستخدام المايونيز والبيض وزيت الخروع، البيض والزيت والبروتين في هذا العلاج المصنوع منزليًا يجعله علاجًا بسيطًا وفعالًا للغاية للشعر.
في وعاء زجاجي نظيف ، اكسر بيضة واضربها حتى تمتزج جيدًا. أضف 1/2 كوب من المايونيز وملعقة كبيرة من زيت الخروع إلى البيض، امزج الخليط جيدًا حتى يصبح ناعمًا وموحدًا.
ضعي المزيج على شعرك من الجذور إلى الأطراف، استخدمي مشطًا واسع الأسنان لتوزيع المايونيز بالتساوي على شعرك، قم بتغطية جميع الخيوط بالكامل.
غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل، سيؤدي الجلوس تحت المجفف أو لف منشفة دافئة فوق الغطاء البلاستيكي إلى تحسين تأثير العلاج.
اغسلي الشعر بالشامبو بلطف ولكن جيدًا، قم بإزالة كل مايونيز وبقايا، واغسلي شعرك بالشامبو مرة ثانية إذا لزم الأمر إذا كان شعرك سميكًا أو خشنًا، اشطفي شعرك وبلسمه أو صففيه كالمعتاد.
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- بروتين طبيعي للشعر المجعد
قناع البيض
يمكنك عمل علاج بروتين للشعر الطبيعي باستخدام البيض الموجود في المنزل، من المحتمل أن يكون البيض أفضل علاج بروتيني للشعر الطبيعي المتضرر من الحرارة لأنه غني ليس فقط بالبروتين ولكن بالأنزيمات المفيدة، البيض علاج بروتيني طبيعي جيد للشعر التالف لأن الشعر الذي تمت معالجته بالحرارة أو المنتج يميل إلى أن يكون هشًا وجافًا جدًا.
لعلاج البروتين للشعر الطبيعي الناعم ، استخدمي البيضة بأكملها، اخفقي المزيج حتى يصبح مزبدًا وضعيه بالتساوي على الشعر وفروة الرأس ، وغطيه بغطاء أو منشفة دافئة ، واتركي الخليط لمدة 20 دقيقة. لعلاج البروتين الطبيعي للشعر المتطاير أو الشعر الدهني ، استخدمي بياض البيض فقط، يمكن استخدام علاج بروتين البيض هذا للشعر الطبيعي كعلاج بروتين منزلي للشعر كل أسبوعين أو على أساس شهري.
بروتين الزبادي
لا تحتوي الزبادي والقشدة الحامضة ومنتجات الألبان المماثلة على البروتين فحسب ، بل تحتوي على حمض اللاكتيك الذي ينظف شعرك بينما ترطبه الدهون الموجودة في منتجات الألبان، وهذا علاج أسبوعي رائع ينشط ويعيد لمعان شعرك، لصنع بلسم بروتيني قوي للغاية ، أضف بيضة إلى خليط الزبادي، اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة قبل غسله.
- بروتين طبيعي للشعر الجاف
الأفوكادو
للحصول على نتائج قوية ، جربي علاج البروتين للشعر الطبيعي باستخدام الأفوكادو، لا يتم تحميل الأفوكادو بالبروتين والمواد المغذية فقط ، ولكن محتواها الغني بالدهون له فوائد كبيرة عند وضعه على الشعر، ويعمل الأفوكادو على إصلاح تلف الشعر وتقوية خيوطه وجعل الشعر أقل جفافًا وهشاشة وعرضة للتكسر، اخلطي نصف حبة أفوكادو مهروسة مع ملعقتين كبيرتين من المايونيز (الذي يحتوي على بروتين البيض) وضعي بلسم البروتين المصنوع منزليًا على شعرك أسبوعيًا.
زيت جوز الهند
زيت جوز الهند أو زبدة جوز الهند غنية بالدهون والبروتينات الصحية التي تعتبر علاجًا بروتينيًا طبيعيًا للشعر التالف، يمكن أن يوفر وضع قناع من زيت جوز الهند على شعرك علاجًا اقتصاديًا للغاية وعميق الترطيب يمكن أن يمنحك نتائج رائع.
- طريقة عمل البروتين في المنزل
يتكون شعرنا من البروتين ، لذلك عندما يصبح جافًا وتالفًا وهشًا ، فعادةً ما يكون ذلك بسبب نقص البروتين، بينما يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالبروتين في تحفيز نمو الشعر الصحي ، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج فورية، ويمكن أن يساعد استخدام قناع الشعر الذي يحتوي على البروتين في تغذية وترطيب شعرك ، حتى يبدو أكثر صحة.
ويمكن أن يساعدك قناع البيض واللبن الأساسي أو قناع الأفوكادو والمايونيز ، ولكن يمكنك الحصول على المزيد من التقدم باستخدام قناع الجيلاتين أو الموز والعسل وزيت جوز الهند، استخدم أحد هذه الأقنعة مرة واحدة أو مرتين في الشهر للحصول على شعر أقوى وأكثر نعومة تفخر بإظهاره، كما تساعد جميع المكونات على ترطيب الشعر والتخلص من الأوساخ وجعل مظهره أكثر صحة.
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قناع البيض واللبن للشعر
1 صفار بيضة
6 ملاعق كبيرة (92 جم) زبادي
قناع الأفوكادو والمايونيز للشعر
حبة أفوكادو ناضجة ، مقشرة ومنزوعة البذور
2 ملاعق كبيرة (30 جم) مايونيز
قناع الجيلاتين للشعر
1 ملعقة كبيرة (9.25 جم) من مسحوق الجيلاتين
نصف كوب (177 مل) ماء
1 ملعقة صغيرة (5 مل) خل التفاح
1 ملعقة صغيرة (7 جم) عسل
قناع الموز والعسل وزيت جوز الهند
3 حبات موز مفرطة النضج
2 ملاعق كبيرة (14 جم) عسل نحل
1 ملعقة كبيرة (14 جم) زيت جوز الهند