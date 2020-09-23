AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الأركان الجزائري يلتقي مع وفد عسكري أمريكي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:07 م
جانب من لقاء رئيس
جانب من لقاء رئيس الأركان الجزائري وافريكوم
Advertisements
محمود نوفل
إلتقي الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ، مع الوفد الأمريكي بقيادة الفريق أول ستيفان تاونساند، القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا " أفريكوم".

وعبر شنقريحة خلال اللقاء عن آماله قائلا : أتمني أن يكون اجتماعنا اليوم مثمرا وحاملا لآفاق جديدة، كون بلادي والولايات المتحدة الأمريكية تحوزان على إمكانيات كبيرة لتعزيز شراكتهما، من خلال ميكانزمات مختلفة قائمة على الشفافية والصراحة والمصالح المشتركة”.

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: من الواضح أنه وبفضل تعبئة وطنية واسعة، كان على رأسها الجيش الوطني الشعبي، تمكنت الجزائر في الأخير، بعد كفاح مرير وبدون هوادة، من دحر الإرهاب الذي كان علينا مواجهته منذ سنوات التسعينيات، إنجاز كان ثمنه تضحيات جسيمة بشرية ومادية”.

وتابع : حاليا، تم تقليص التهديد الإرهابي في بلدي إلى أبسط تجلياته، ونحن مصممون على مواصلة الكفاح حتى القضاء عليه نهائيا.

واختتم الفريق  بالقول: كما أن الجزائر تغلبت على الإرهاب وحدها ودون مساعدة من أي طرف أجنبي كان، بفضل عزيمة وإصرار قواتها المسلحة والتعاون الوثيق بين مختلف الأسلاك الأمنية وكذا القناعات العالية للمواطنين”.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تونس: قيس سعيد يبحث التعاون العسكري مع قائد أفريكوم

بشأن الاستفتاء على الدستور.. تصريحات مهمة لـ رئيس أركان الجيش الجزائري

ترشيحاتنا

ملف الأجانب.. الأهلي يبدأ تحركاته للتخلص من هذا الثنائي

المطرب عمر كمال يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

مرضى نفسيين.. ثروت الخرباوي يهاجم الهارب محمد على وصبري شهوان

حكاية الداعية والفنانة.. معز وحلا مشروع زواج أم عمل فني؟

نشرة الفن.. عمر كمال يتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على شائعة ارتباط معز مسعود وحلا شيحة

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية الداعية والفنانة.. معز وحلا مشروع زواج أم عمل فني؟

بمحرك سيارة.. تعرف على دراجة بوم تريكس موستانج 2.0 توربو.. صور

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين