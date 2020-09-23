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رياضة

مروان محسن يقود الهجوم.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة نادي مصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نادي مصر والمقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد، وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد هاني، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وحسين الشحات وعلي معلول وأليو بادجي وأيمن أشرف ومحمد فخري وعربي بدر.
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