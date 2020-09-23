تعرف على إصابة محمد أوناجم جناح الزمالك

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد أوناجم جناح الفريق بجزع في الرباط الداخلي للركبة.
أبعدت الإصابة أوناجم عن مباراة الفريق الأبيض أمام طنطا في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وأكد طارق يحيى المدير الفني للفريق أن اللاعب يواصل تدريباته التأهيلية والعلاجية في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.
ومن المقرر أن يتواصل غياب محمد أوناجم عن الفريق في المباراة المقبلة أمام الجونة.
ويخوض الزمالك لقاء الجونة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري والمقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.