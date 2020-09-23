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محافظات

5253 مشروعًا تنمويًا صغيرًا من الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا في الأقصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:29 م
مشروع تنموي
مشروع تنموي
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شمس يونس
تستكمل جمعية الأورمان دورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية، وقدمت الجمعية (87,638) مشروعًا تنمويًا متمثلاً فى قروض حسنة وتسليم مواشي، منهم (5253) مشروعًا فى محافظة الأقصر، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.


تهدف الجمعية إلى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلًا ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الأقصر التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الأقصر تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.
5253 مشروعًا تنمويًا صغيرًا من الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا في الأقصر
5253 مشروعًا تنمويًا صغيرًا من الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا في الأقصر
5253 مشروعًا تنمويًا صغيرًا من الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا في الأقصر
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