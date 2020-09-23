5253 مشروعًا تنمويًا صغيرًا من الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا في الأقصر

تستكمل جمعية الأورمان دورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية، وقدمت الجمعية (87,638) مشروعًا تنمويًا متمثلاً فى قروض حسنة وتسليم مواشي، منهم (5253) مشروعًا فى محافظة الأقصر، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.









تهدف الجمعية إلى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .





وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلًا ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية .





وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الأقصر التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .



