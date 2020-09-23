لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها: جامعة الأهرام الكندية تعلن عن استمرار القبول بكلية الإعلام وإدارة الأعمال

أعلنت جامعة الاهرام الكندية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إستمرار القبول بكلية الإعلام للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ لحين إكتمال الأعداد المقررة بأقسام.





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