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تعليم

لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها: جامعة الأهرام الكندية تعلن عن استمرار القبول بكلية الإعلام وإدارة الأعمال

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:41 م
جامعة الاهرام الكندية
جامعة الاهرام الكندية
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حسام الفقي
أعلنت جامعة الاهرام الكندية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  عن إستمرار القبول بكلية الإعلام للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ لحين إكتمال الأعداد المقررة بأقسام. 

- صحافة ( عربي- انجليزي) - الاعلان والعلاقات العامة - الاذاعة والتليفزيون - الاتصال المرئي لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والشهادات المعادلة العربية و الأجنبية.

كما أعلنت  الجامعة عن إستمرار القبول بكلية إدارة الأعمال للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ لحين إكتمال الأعداد المقررة بأقسام :-
- المحاسبة
- الاقتصاد التمويلي 
- إدارة الأعمال
- التسويق
لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والشهادات المعادلة العربية و الأجنبية.
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