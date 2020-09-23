التفاصيل الكاملة لمشاركة صلاح عبد الله فى 3 مسلسلات.. موظف بسيط فى هجمة مرتدة ووالد أحمد رزق في "يوم وليلة"

أكد عبدالله بأنه في مسلسل "هجمه مرتده" يقدم شخصية موظف بسيط علي المعاش ولديه مشروع استثماري يساعده في الدخل الإقتصادي للإستمرار علي المعيشه ألا وهو مكتبة للأدوات المدرسية ومستلزمات الأطفال.

وأكمل عبدالله أنه انتهي من تصوير عدد كبير من مشاهده لكنه يستكملها أثناء الشهر المقبل وذلك بعد أن توقف تصويرها منذ عدة أشهر مع بداية أزمه فيروس كورونا المستجد بينما جزء كبير من فريق العمل يواصل استئناف التصوير منذ مدة علي فترات منتظمة.





أشار عبدالله إلى أن اسم العمل من الممكن أن يتم تغييره إذا تم أي تغيرات أثناء سير الأحداث والمستجدات الطارئة التي يراها صناع العمل ومن المقرر عرضه على احدى القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل.

أعرب عبدالله أن مسلسل "هجمه مرتده" يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية وغيرها.





يشار أن النجم أحمد عز يجسد دور ضابط في المخابرات ومتزوج من الفنانه هند صبري اللذين يحدث لهما تتطورات إجبارية تؤدي إلي رغبة أعداء علي محاولة قتلها وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.





جدير بالذكر بأن مسلسل "هجمه مرتده" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم، هم النجم أحمد عز ، هند صبري ، صلاح عبد الله ، هشام سليم ، نضال الشافعي ، ماجدة زكي ، ندي موسي ، مايان السيد ، خالد أنور ، هاجر الشرنوبي ، محمد جمعه ، محمود البزاوي ، أحمد فؤاد سليم وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.









في يوم وليلة