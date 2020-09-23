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التفاصيل الكاملة لمشاركة صلاح عبد الله فى 3 مسلسلات.. موظف بسيط فى هجمة مرتدة ووالد أحمد رزق في "يوم وليلة"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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محمد نحلة

صلاح عبد الله:

أستكمل تصوير هجمة مرتدة الشهر المقبل بسبب كورونا

من الممكن تغيير اسم مسلسل جمال الحريم 



حاله من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان القدير صلاح عبد الله في الوقت الحالي نظرًا لاشتراكه في أكثر من عمل درامي دفعه واحده لنخبه من النجوم وسوف سيعرض كل عمل منها علي احدى القنوات الفضائية في توقيتات زمنية مختلفة وهي مسلسل "هجمه مرتدة" للنجم أحمد عز ومسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق ومسلسل "جمال الحريم" للنجمه نور اللبنانية.



هجمة مرتدة 

أكد عبدالله بأنه في مسلسل "هجمه مرتده" يقدم شخصية موظف بسيط علي المعاش ولديه مشروع استثماري يساعده في الدخل الإقتصادي للإستمرار علي المعيشه ألا وهو مكتبة للأدوات المدرسية ومستلزمات الأطفال.



أضاف عبدالله بأن أسرته تتكون من زوجته الفنانة ماجدة زكي وابنته الفنانه مايان السيد ونجله الفنان أحمد عز.


وأكمل عبدالله أنه انتهي من تصوير عدد كبير من مشاهده لكنه يستكملها أثناء الشهر المقبل وذلك بعد أن توقف تصويرها منذ عدة أشهر مع بداية أزمه فيروس كورونا المستجد بينما جزء كبير من فريق العمل يواصل استئناف التصوير منذ مدة علي فترات منتظمة.



أشار عبدالله إلى أن اسم العمل من الممكن أن يتم تغييره إذا تم أي تغيرات أثناء سير الأحداث والمستجدات الطارئة التي يراها صناع العمل ومن المقرر عرضه على احدى القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل.


أعرب عبدالله أن مسلسل "هجمه مرتده" يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية وغيرها.



يشار أن النجم أحمد عز يجسد دور ضابط في المخابرات ومتزوج من الفنانه هند صبري اللذين يحدث لهما تتطورات إجبارية تؤدي إلي رغبة أعداء علي محاولة قتلها وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.



جدير بالذكر بأن مسلسل "هجمه مرتده" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم، هم النجم أحمد عز ، هند صبري ، صلاح عبد الله ، هشام سليم ، نضال الشافعي ، ماجدة زكي ، ندي موسي ، مايان السيد ، خالد أنور ، هاجر الشرنوبي ، محمد جمعه ، محمود البزاوي ، أحمد فؤاد سليم وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.



في يوم وليلة 

علي الجانب الآخر يشارك الفنان صلاح عبد الله في مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق والذي تدور أحداثه علي مدار 35 حلقه والمقرر عرضة علي احدى القنوات الفضائية في الموسم الشتوي المقبل.



أكد عبدالله بأنه يقدم شخصية والد الفنان أحمد رزق أثناء سير أحداث هذا العمل.



يشار أن النجم أحمد رزق يظهر بشخصية مهندس ديكور خلال الأحداث وهو متزوج من الفنانة آيتن عامر ولديه طفلة منها فى عمر الـ12 عاما ومع تتطور الأحداث ينفصل عنها وغيرها وتتدور أحداث العمل في إطار مليء بالتشويق والإثارة.


جدير بالذكر بأن مسلسل " في يوم وليلة " يتضمن نخبه وكوكبه من النجوم وهم النجم أحمد رزق ، آيتن عامر ، داليا مصطفي ، نضال الشافعي ، صلاح عبد الله ، محمد مهران ، ولاء الشريف ، محمد جمعه ، حسني شتا وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.



جمال الحريم 

في سياق متصل يشارك الفنان صلاح عبد الله في مسلسل "جمال الحريم" للنجمه نور اللبنانيه والذي تدور أحداثه علي مدار 45 حلقه.


أكد عبدالله بأنه انتهى من تصوير جزء كبير من مشاهده في العمل وأنه سيعود لاستئناف تصوير باقي مشاهدة قريبًا.


أضاف عبدالله بأنه دوره أثناء الأحداث سيكون مفاجأة بينما يضاف إلي ما سبق ذكره بأن اسم العمل من الممكن أن يتم تغييره اذا تم حدوث أي تغيرات أثناء سير الأحداث والمستجدات الطارئة التي يراها صناع العمل لصالحه وغيرها ومن المتوقع عرضه قريبًا.


جدير بالذكر بأن مسلسل "جمال الحريم" يتضمن نخبه من النجوم وهم الفنانه نور ، خالد سليم ، دينا فؤاد ، صلاح عبد الله ، محمد شاهين ، اسلام جمال ، فراس سعيد ، حازم سمير ، كريم عبد الخالق ، رنا رئيس وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.

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