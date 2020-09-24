%3.9 ارتفاعا في صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية.. والإحصاء تكشف عن السبب

ارتفع الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيمائية والدوائية الي 126.9 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 122.1 بارتفاع قدره 3.9٪ .
جاء ذلك وفقا للبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 202، الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء سبب زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية والكيمائية والدوائية الي ظروف جائحة كورونا.
وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المركبات ذات المحركات 174.3 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 161.4 بارتفــاع قدره 8.0% .
وجاء هذا الارتفاع وفقا للبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2020 بسبب زيادة الطلب والمبيعات.