داخل صالون التجميل.. منة فضالي تبهر متابعيها بلوك جديد للشعر

نشرت الفنانة منة فضالي ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الجتماعي "الفيسبوك" داخل صالون التجميل بإطلالة جذابة.

وظهرت بها منة فضالي ، بـ تي شيرت جذاب باللون الأبيض، ونصف كم ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وبنطالا جذابا باللون الأسود، وحملت حقيبة كاجوال باللون الفضي على طريقة الكروس.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من المسكارا للرموش، وأحمر للشفاه باللون البينك.





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كما اختارت لون الشعر البني مع الخصلات الذهبية التى تبرز جمالها، وقامت بقص أطراف شعرها ليبرز عن جمالها.





ووضعت ساعة لليد باللون الأسود مع أسورة بسيطة كاجوال لإكمال ظهورها.



