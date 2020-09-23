مبنمسكش في حد.. تعليق تامر أمين على رحيل السويسري فايلر عن الأهلي.. فيديو

أكد الإعلامي تامر أمين أن الأهلي فاز بالدوري رسميا مؤكدا أنه على الأهلاوية الفرحة بالدوري الـ 42 ولكنني أكدت أن المدير الفني فايلر "مش مركز ودماغه مش فيه وقبل كورونا حاجة وبعد كورونا حاجة تانية".





وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن فايلر يرغب في ترك النادي الأهلي ووجه رسالة لمجلس إدارة النادي الاهلي ومعرفة إذا كان المدير الفني يرغب في الإستمرار أم لا معلقا "احنا مبنمسكش في حد".





وتابع مقدم برنامج أخر النهار أنه إذا رغب في الرحيل فليرحل سواء كان الأن او بعد إنتهاء مباريات دوري أبطال أفريقيا مؤكدا أن أي مدرب يتمنى أن يدرب النادي الأهلي.





وأشار أمين إلى أن فايلر أبلغ إدارة النادي الأهلي أنه سيرحل بعد نهاية بطولة أفريقيا وهي معلومة من المتوقع أن تحدث خلال الفترة القادمة.