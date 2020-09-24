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أحمد السجيني: المصريون استوعبوا أهمية التصالح في مخالفات البناء

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:36 ص
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
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البهي عمرو
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إنه مع بداية تنفيذ مسألة خفض الأسعار وتفهم المواطنين للأمر؛ تجاوز عدد المتقدمين على مخالفات البناء، المليون و300 ألف طلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن  المصريين استوعبوا أهمية التصالح في مخالفات البناء والحصيلة المالية زادت عن 8 مليارات جنيه، وتخفيض أسعار التصالح، وحث وسائل الإعلام المواطنين على ضرورة التصالح؛ تضاعفت معها حصيلة مبالغ التصالح، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة بشأن هذا الملف.

وأوضح  السجيني، حاليًا نستهدف الرقمنة العقارية في مخالفات البناء، ولا بد من وقفة للمدن الجديدة في ظل وجود إشكاليات بها ولم تحصل على نموذج 3، لافتًا إلى أنه تم حل مشكلة تكدس المواطنين لدفع رسوم التصالح في المحافظات على عكس المدن الجديدة.

وتابع:  أطالب المواطنين بالتقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المدة، مع إمكانية المطالبة بضرورة مد التصالح، لكن عند مراجعة الأرقام التي تقدمت للتصالح، وإذا وصلت طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى 2 مليون طلب خلال أسبوع، لن نحتاج إلى مد الفترة مرة أخرى.
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