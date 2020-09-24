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رياضة

هاني حتحوت يكشف كواليس الاتفاق مع باتشيكو لتدريب الزمالك.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت
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محمد رشاد
كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس اتفاق نادي الزمالك مع البرتغالي جيمي باتشيكو، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل عن منصبه بشكل مفاجئ.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لاختيار المدير الفني الجديد، فضلت البرتغالي جيمي باتشيكو، لتقارب تفكيره الفني مع باتريس كارتيرون الذي رحل عن منصبه، منذ أيام قليلة.

وأضاف حتحوت، أن كالديرون، استبعد وأرصدته تضائلت بسبب اندفاعه الهجومي، على عكس باتشيكو، بينما أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالنادي، هو من حسم الأمر لصالح المدرب البرتغالي,

واستكمل حتحتوت، أن إسماعيل يوسف، أبدى رغبته بالتعاقد مع باتشيكو، وتمسك بهذا الأمر، لقناعته بأن الفترة التي تواجد فيها المدرب كمديرًا فنيًا للفريق، كانت جيدة للغاية، حتى ولو كانت قصيرة، إلا أن الزمالك حقق نتائج مميزة.

واختتم حديثه، أنه تم الاتفاق على تولي باتشيكو تدريب الزمالك، سنة كاملة، على أن يصل المدرب يوم السبت المقبل، موعد مباراة الزمالك والجونة، ومن المتوقع حضوره للمباراة، إلا أنه لم يتأكد حتى الآن قيادته لتدريب الفريق في هذا اللقاء، أو استمرار طارق يحيى، لافتًا إلى أن باتشيكو طلب 4 مساعدين في الجهاز الفني ولم يتم حتى الآن الاستقرار على معاونيه.
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