تفاصيل سرقة منزل حنان شوقي في العجمي

كشفت الفنانة حنان شوقي، عن تعرض منزلها فى العجمى با لإسكندرية للسرقة.

وكتبت حنان شوقى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، " بشكر وزارة الداخلية المصرية وبالأخص المقدم الإنسان طارق الشناوي رئيس مباحث قسم الدخيلة علي مجهوده الرائع في القبض علي الحرامي الي سرق بيتي في بيانكي العجمي".





وأضافت حنان شوقي "وبشكر كل واحد في قسم الدخيلة الصغير قبل الكبير والحمد لله علي كل شي وياريت نصحية مني ليكو خدوا بالكم من حارس العقار وياريت تكشفوا علي ورقه في الداخلية قبل الشغل والحمد لله وقدر الله وماشاء فعل".





وكانت طرحت الفنانة حنان شوقي أول أغنية دينية بصوتها، بعنوان "آل البيت" من كلمات وليد عباس وألحان من التراث الصوفي، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات YouTube.





وتقول كلمات الأغنية:





انا جيتكم يا عباد الله.. مادد ايديه بقول لله





سائل على باب الكرماء.. جبر الخاطر على الله





انا جيتكم يا ال البيت ..وماليش بيت غير هذا البيت





حالى كله ليكو شكيت.. شيلوا عنى قولت آه أنا جيت





كم فى عنيا دموع.. ريحوا القلب الموجوع





شجر الهم طلعله فروع.. النجده يارجال الله





جيت فى الحى حداكو نزيل.. يالى ماليكو فى الارض مثيل





من غيركم عنى هيشيل.. مالى غيركم أنا والله





طاب قولولى أروح على فين .هو أنا ليا غيركم مين





انتوا الدواء للأنين.. بكم العزة ومنكم الجاه





عاشق أتى حداكم.. ماله مأوى سواكم





عليل طالب دواكم.. داوونى يارجال الله





انتوا الكرم وانتوا الجود.. انتوا عطاكم ماله حدود





مديت إيدى لأهل المحبوب.. ياساده لله لله



