AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 120 طربة حشيش بحوزة تشكيل عصابى بالبحيرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمولة) بحوزة (سائق ، عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ) بدائرة قسم شرطة كفرالدوار مستقلين سيارة .

 وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
Advertisements

ترشيحاتنا

أقل قيمة منذ شهرين.. الذهب يواصل التراجع عالميا

إعفاء ضريبي وزيادة الأجور والعلاوات.. جهود البرلمان لتحسين أوضاع الموظفين

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

علاقة لقاح الأنفلونزا الموسمية بفيروس كورونا.. المصل واللقاح يجيب

فى ذكرى رحيل درية أحمد.. عدد زيجاتها وابنتها فنانة شهيرة ضحت مرتين من أجلها

باتشيكو في ميت عقبة.. أرقام وإحصائيات المدرب البرتغالي مع الزمالك بعد عودته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع