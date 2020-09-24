ضبط 120 طربة حشيش بحوزة تشكيل عصابى بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمولة) بحوزة (سائق ، عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ) بدائرة قسم شرطة كفرالدوار مستقلين سيارة .





وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.