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توك شو

سرعة اكتشافه الحل.. الصحة: نستهدف الكشف على 17 مليون سيدة بمبادرة سرطان الثدي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:23 م
سرطان الثدى
سرطان الثدى
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شيرين عادل
قال الدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إن خطورة الإصابة بسرطان الثدى هو إصابة الأم ينتج عنه تدمير الأسرة . 

وأضاف  "مرسى" خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أنه من المقرر أن يتم  للكشف على 17 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة للكشف عن سرطان الثدى .

وطالب السيدات بالكشف الدورى كل عام لسرعة اكتشاف سرطان الثدى ومعالجته تجنباً لتفاقمه فى بعض الحالات .

ولفت إلى أن السبب الرئيسى لزيادة حالات سرطان الثدى فى مصر هو تأخر السيدات عن الكشف الدورى والذى ينتج عنه تفاقم المر وصعوبته .

وتابع  المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ، أن وزارة الصحة وفرت  15 مركز أورام للكشف عن سرطان الثدى وعلاجه لافتا إلى أن سرعة اكتشاف المرض تسهم فى علاجه بنسب تفوق 90% .
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