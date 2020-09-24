10 وزارات وجهات مستقلة تصرف رواتب العاملين بالدولة..اليوم

تصرف وزارة المالية ، اليوم الخميس؛ رواتب العاملين بالدولة علي مستوي 10 وزارات وجهات تابعة ومستقلة؛ عن شهر سبتمبر الجاري ضمن اجراءات الحكومة لتبكير عمليات صرف الرواتب .







بحسب ما اعلنته وزارة المالية، فإنه من المقرر صرف رواتب العاملين في وزارات " التربية والتعليم ، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، الخارجية، المالية" والجهات الخدمية والتابعة علي مستوي الجمهورية





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وصرفت وزارة المالية أمس رواتب نحو 16 وزارة وجهة مستقلة وتابعة من بينها وزارات "التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الاستثمار والتعاون الدولي" والجهات الخدمية والمصالح التابعة على مستوى الجهمورية، إضافة إلى هيئات "القضاء والنيابة العامة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، مجلس الدولة، الرقابة الإدارية، الرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".





