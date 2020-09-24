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اقتصاد

10 وزارات وجهات مستقلة تصرف رواتب العاملين بالدولة..اليوم

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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محمد يحيي
تصرف وزارة المالية، اليوم الخميس؛ رواتب العاملين بالدولة علي مستوي 10 وزارات وجهات تابعة ومستقلة؛ عن شهر سبتمبر الجاري ضمن اجراءات الحكومة لتبكير عمليات صرف الرواتب.

بحسب ما اعلنته وزارة المالية، فإنه من المقرر صرف رواتب العاملين في وزارات "  التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، الخارجية، المالية" والجهات الخدمية والتابعة علي مستوي الجمهورية 

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بالإضافة لبعض الجهات المستقلة من بينها "الأزهر الشريف، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية" وباقي الجهات الأخرى.

وصرفت وزارة المالية أمس رواتب نحو 16 وزارة وجهة مستقلة وتابعة من بينها وزارات "التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الاستثمار والتعاون الدولي" والجهات الخدمية والمصالح التابعة على مستوى الجهمورية، إضافة إلى هيئات "القضاء والنيابة العامة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، مجلس الدولة، الرقابة الإدارية، الرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". 

ومن المقرر أن تستمر عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة على مدار يومين اعتبارا من الأحد والاثنين الموافقين 27 و28 من الشهر الجاري وتشمل كل العاملين في الدولة.
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