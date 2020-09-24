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حوادث

فرد شرطة ينقذ فتاة عقب سقوطها فى مياه نهر النيل بالمنوفية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكن أحد أفراد الشرطة المعينين خدمة لملاحظة الحالة الأمنية من قوة إدارة مرور المنوفية من إنقاذ إحدى الفتيات عقب سقوطها بمياه النيل من أعلى الكوبرى العلوى بمدينة شبين الكوم عقب شعورها بحالة دوار وتختلال توازنها.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على غرس روح التفانى لدى عناصرها الذين يزودون بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى مجال اتخاذ كل إجراءات الانتشار الأمنى، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى.
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