عاطل يحفر بئر داخل شقته بالزيتون بحثا عن الآثار

تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه .





فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه وعثر بداخله على حفرة بأبعاد ( 2 متر × 2 متر ) وأدوات التنقيب .





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.