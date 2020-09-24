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حوادث

عاطل يحفر بئر داخل شقته بالزيتون بحثا عن الآثار

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه .

 فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه وعثر بداخله على حفرة بأبعاد ( 2 متر × 2 متر ) وأدوات التنقيب .

 وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار  ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
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