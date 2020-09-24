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أخبار البلد

أحدث ما صدر عن انتصارنا العظيم .. "أكتوبر ٧٣.. حرب مصر العظمى"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:28 م
الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد السرساوي - نائب رئيس تحرير أخبار اليوم
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محمد إبراهيم
"أكتوبر ٧٣.. حرب مصر العظمى"، يُعد هذا الكتاب هو الأحدث صدورا حول انتصارات أكتوبر المجيدة ، للكاتب الصحفي والمراسل الحربي أحمد السرساوي نائب رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" ، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، في ٣٧٣ صفحة من القطع المتوسط.

ويفاجيء المفكر العسكري الكبير اللواء الدكتور سمير فرج "الذي كتب مقدمة الكتاب" القاريء عبر أولى سطور البداية بسؤال مثير:
هل مازال هناك الجديد في تلك الحرب يمكن لكتاب جديد الكشف عنه.. رغم مرور ما يقرب من نصف قرن على اندلاعها؟!
قم يجيب على الفور: ككل الأحداث العظيمة في التاريخ..تظل قادرة على ضخ ما يثيرنا، ويثير اعجابنا، ويُدهش عقولنا كل فترة .. نعم مازالت تلك الحرب تحمل أسرارا مخفية حتى الآن.

ويتابع: فإذا كانت أرشيفات الحرب العالمية الثانية، تحمل خفايا لم يُعلن عنها بعد مرور ٧٥ عاما، فمن الأحرى بحرب أكتوبر الأحدث والأكثر تعقيدا، والتي وصفها كبار الباحثين في الغرب بأنها.. "قطعة نادرة" من فنون الحرب، أن يكتنفها الغموض في بعض زواياها، ما يستدعي وجود من يكتب عنها ويحلل جديدها.

ويضيف المفكر الكبير: يقدم الكاتب الصحفي والمراسل الحربي أحمد السرساوي.. بعض من القصص الجانبية الجديدة عن حرب أكتوبر، على لسان من عاشوها لحظة بلحظة.. فأبطال كتابه الجديد ليسوا ممن  "سمع"  عن الحرب أو قرأ عنها.. بل هم من عاشوا أحداثها واختلطت بأعصابهم وحياتهم ومشاعرهم في كل "تفصيلة منها" رغم أن بعضهم لم يشارك مباشرة في ميادين القتال، ومع ذلك كانوا جزءا أصيلا منها".

وتحمل فصول الكتاب كثير من العناوين المثيرة منها.. الطواويس تملأ تل أبيب ، الاستنزاف وسنوات الحفر في الصوان، حرب الدهاء بين مصر وإسرائيل حول معارك المخابرات ، ووثيقة سرية ترصد معنويات المقاتل المصري، والبنتاجون يؤكد أن عبور القناة يحتاج ٣٠ يوما، علقة لجيش الدفاع بسبب أقمار التجسس، العرب في الميدان "معارك فيصل وزايد وبومدين، ولماذا يتدارس الغرب وقائع الحرب حتى الآن؟!.

كما يضم الكتاب فصلا كاملا عن السيرة الذاتية لأرض سيناء.. بجانب مجموعة من الحوارات مع صناع النصر أو عائلاتهم، ومنهم السيدة جيهان السادات حرم الرئيس الراحل، وحرم المشير احمد اسماعيل وكريمة الفريق سعد الشاذلي.. ولقاء مع صاحب فكرة غلق باب المندب، واسرة العميد ابراهيم الرفاعي وغيرهم كثيرين.. كما يضم بين دفتيه مجموعة نادرة من الصور بعضها يُنشر للمرة الأولى.

وأهدى "السرساوي" كتابه الجديد إلى الشباب، وإلى بلاده ووالدته.. وللجنود على الحدود.
أحدث ما صدر عن انتصارنا العظيم .. "أكتوبر ٧٣.. حرب مصر العظمى"
أحدث ما صدر عن انتصارنا العظيم .. "أكتوبر ٧٣.. حرب مصر العظمى"
أحدث ما صدر عن انتصارنا العظيم .. "أكتوبر ٧٣.. حرب مصر العظمى"
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