AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مبيعات أجنبية تدفع مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بمنتصف التعاملات

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 10929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2069 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 12619 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4180 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2006 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2894 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 978 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات اليوم

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

مبيعات العرب والأجانب تدفع البورصة نحو الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات

ترشيحاتنا

تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الخاضعون للخدمة المدنية.. عقوبات تأديبية للممتنعين عن التحاليل الطبية للمخدرات

دعاء النبي عند الاستيقاظ من النوم

لقاء الفرصة الأخيرة.. تعاون "كارتيرون" يصطدم بالدحيل في دوري أبطال آسيا

بنى كنيسة في روسيا.. القبض على رجل يدعي أنه تناسخ لـ سيدنا عيسى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع