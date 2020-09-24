جعفر محمد: الاتفاق مع مصر بداية للتنسيق لتنظيم انتخابات حرة بالسودان.. فيديو

قال جعفر محمد عثمان الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، إن اتفاق مصر والسودان يعتبر بداية في حد ذاته، ولكن من خلاله يحدث التطلع إلى الترتيب والتنسيق فيما بيننا.





وأضاف جعفر محمد، خلال حواره المذاع على فضائية"اكسترا نيوز"، أن سوف يؤدي هذا التنسيق إلى انتخابات حرة ونزيهة.





وتابع نائب رئيس الحزب الاتحادي،تهدف إلى تلبية طموحات وتطلعات الشعب السوداني، الذي عانا وشاهد الكثير، في ظل قيام الثورة وقبل الثورة خلال النظام المستبد، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي بأمن واستقرار السودان.





ومن جانبه أشار مني أركو مناوي ، رئيس حركة جيش تحرير السودان، إلي أن موقف مصر في السودان دائما داعم في اتجاه وحدة السودان، مؤكدا أن مصر دائما تسعي لتحقيق نهضة السودان، إضافة إلي مساندة السودان للعبور من المشاكل إلي صفوة وديمقراطية.





وأكد مني أركو، أنه قائلا"نحن نلتقي بالبداية في التنفيذ سوف نصبح حزبا سياسيا، وأيضا لدينا قوة في إصلاح العاجزة الأمنية، من خلال قوات حركة تحرير السودان.



