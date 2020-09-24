AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق بمنزل سكني بكفر الزيات

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:57 م
حريق بمنزل سكني بكفر
حريق بمنزل سكني بكفر الزيات
Advertisements
احمد علي
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطره علي حريق هائل، منذ قليل ، داخل أحدي الشقق السكنية بحي عرابي بمركز كفر الزيات .


كان  اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل بإحدى الشقق السكنية بحي عرابي بكفر الزيات .

كما انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد تامر طنطاوي مأمور مركز شرطة كفر الزيات والرائد محمد النحراوي رئيس مباحث المركز  وسيارات الحماية المدنية لموقع الحادث.

وجاء ذلك للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمساكن المجاورة ، ويجري السيطرة على الحريق .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.
السيطرة على حريق بمنزل سكني بكفر الزيات
السيطرة على حريق بمنزل سكني بكفر الزيات
السيطرة على حريق بمنزل سكني بكفر الزيات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق مزرعة مواشي بقرية أبيج بكفر الزيات

اندلاع حريق هائل بمركبة توك توك إثر ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو ضحايا

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بطنطا

ماس كهربائي.. السيطرة على حريق مصبغة بالمحلة دون خسائر في الأرواح

السيطرة على حريق منزل بسبب ماس كهربائي بالمحلة دون وقوع إصابات

ترشيحاتنا

حريق بسفارة السعودية فى السودان.. تفاصيل وصور

لقاء الفرصة الأخيرة.. تعاون "كارتيرون" يصطدم بالدحيل في دوري أبطال آسيا

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

تعرض مصري للطعن بالسعودية.. ووزير القوى العاملة يتابع حالته الصحية

طريقة عمل الفتة مع الشيف توتا مراد.. فيديو

رحل تاركا طفلتين.. ابن المنوفية شهيد حادث طرة اغتالته يد الإرهابيين.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور