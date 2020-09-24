السيطرة على حريق بمنزل سكني بكفر الزيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطره علي حريق هائل، منذ قليل ، داخل أحدي الشقق السكنية بحي عرابي بمركز كفر الزيات









كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل بإحدى الشقق السكنية بحي عرابي بكفر الزيات .





كما انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد تامر طنطاوي مأمور مركز شرطة كفر الزيات والرائد محمد النحراوي رئيس مباحث المركز وسيارات الحماية المدنية لموقع الحادث.





وجاء ذلك للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمساكن المجاورة ، ويجري السيطرة على الحريق .



