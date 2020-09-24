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حوادث

استجابة لـ"صدى البلد"| الداخلية تتواصل مع سيدة اتهمت طليقها بخطف طفليهما بسوهاج..صور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني

استجاب رجال الداخلية لما تم نشره من قبل موقع "صدى البلد" عن واقعة اختطاف رجل لطفليه من طليقته، بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.


واستدعى مركز شرطة المنشأة الأم منى إدريس، لأخذ أقوالها والتأكد من صحة المعلومات التي تم نشرها من قبل الموقع الاخباري صدى البلد، وعقب تأكيدها لما ورد بالتقرير، وتم ارفاق التقرير الصحفي بالمحضر المُحرر بالواقعة.


وتم تحويل "إدريس" إلى النيابة العامة لمُباشرة التحقيقات معها، وسيتم التحرك اللازم من قبل رجال الشرطة والتنسيق بينهم لتقنين الاجراءات اللازمة لضبط المُتهم الهارب.


وقامت الأم باتهام طليقها "ح. ع"، باختطاف طفليهما والسفر بهما إلى القاهرة، ومساومتها بهما كي تطلق من زوجها الثاني وتعود إلى عصمته، ولكنها رفضت ذلك حتى بعد طلاقها من زوجها الثاني.


وفى شهر رمضان 2019، ذهب "ح. ع"، إلى سوهاج وكسر باب شقة زوجية طليقته، وتهجم على المنزل وهددها بـ"مطواه"، وعند سماع صوت صراخاتها المُتتالية، بلغ أحد جيرانهما زوجها "علي" ليلحق بها، وما كان منه إلا الإسراع إلى منزله حتى يحمي زوجته.



لم يكن يعلم أنه ذاهبًا إلى قضائه، حيث قام طليق زوجته بفقء إحدى عينيه وطعنه عدة طعنات، وتم القبض عليه وتبادل معهما الإتهامات وأن فعله ما كان إلا دفاعًا عن النفس، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات حينها، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واثناء ذلك هرب إلى القاهرة وتم الحكم عليه غيابيًا بـ 15 عامًا مع الاشغال الشاقة.


وما كان أمام الأم سوى اللجوء إلى نجدة الطفل كي تُلحق بأطفالها قبل ان يبيعهما أو يبيع أعضاءهما، وكان اللجوء لمجلس الأمومة والطفولة كي يتخذوا الإجراءات اللازمة، وقاموا برفع دعوة قضائية كي يُحكم لها بحضانة الطفلين، وستستلم القرار بذلك في منتصف شهر أكتوبر القادم.


واليوم بعد أن توجهت باستغاثة من خلال "صدى البلد" تحركت الجهات الأمنية بسرعة كبيرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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