تعرف على خطة كليات عين شمس للقضاء على الامية

يعد قرار محو الأمية هو احد القرارات التي اصدرتها هيئة التعليم للكباربالتعاون مع وزارة التعليم العالي للقضاء علي ظاهرة الامية التي تنتشر في انحاء مصر والقري وعلي طريق النهج سارت الجامعات نحو اتخاذ القرارات بالزام الطلاب علي محو امية اربعة افراد علي مدارالاربع سنوات بالجامعات وهو احدي شروط التخرج للعام الجديد2020/2021 .



وينشر "صدي البلد " خطة عمل كليات جامعة عين شمس النظرية لتطبيق قرار محو الأمية:



حيث قالت سلوي رشاد عميد كلية الالسن بجامعة عين شمس ان كلية الالسن تدعم مشروع محو الامية مستجيبة لقرارات التعاون بين هيئة التعليم العالي للكبار ووزارة التعليم العالي ،واوضحت في تصريحات خاصة ل "صدي البلد " ان جامعةعين شمس قامت بانشاء"مركز تنظيم محو الامية "داخل الحرم الجامعي وجاري عمليات التسجيل وبدء اولي الفصول الخاصة بها بتلك العام موكدة علي ان كلية الالسن قدمت تعاونها عن طريق محو امية جميع العاملين بها وحصولهم علي شهادة الاجتياز الخاصة بها والتي تم ادراجها ضمن ساعات العمل التدربية بالكلية.



واضافت " رشاد" انة علي كل طالب محو امية اربع افراد والتي تعتبر احدي شروط التخرج حيث يقوم الطالب بمحو امية فرد سنويا وذلك علي مدار اربع سنوات الدراسة بالجامعة مشيرة الي انة يتم انشاء امتحان علي المتعلم اجتيازة كي يحصل الطالب علي شهادة اتمام مشروع محو الامية وحصولة علي شهادة التخرج .



ومن جانبة قال الدكتور اسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ان كلية التربية النوعية احدي الكليات المؤسسة لمحو الامية منذ سنين والتي تعتبر مشروع التخرج للطلبة كنوع من انواع التدريبات التي يمارسها الطلاب علي مدارالسنوات الاربعة بالجامعة ،واوضح في تصريحات خاصة ل"صدي البلد " ان كلية التربية النوعية تنفرد بمركز تنظيم لمحو الامية حيث بداتفصول محو امية هذا العام وتوافد اكثر من 100 متعلم يوميا علي المركز مؤكدا حرص الكليات النظرية بالتعاون مع هئية التعليم للكبار للقضاء علي محو الامية والتيتعد رسالة كلية التربية والتربية النوعية

واشار "اسامة " ان الكلية هي التي تحدد عدد المتعلمين المطلوب من كل طالب والتي علي كل طالب تدريبهم خلال الاربع سنوات وليس بمدة معينة ،وعلي كل متعلم اجتياز امتحان للحصول علي الشهادة وحصول الطالبعليشهادو اجتياز المشروع وشهادة التخرج



وعلي هذا الصعيد قالت حنان كامل وكيل شئون كلية الاداب بجامعة عين شمسان قرارتخرج الطلاب بعد محو امية اربعة افراد هو قرار نابع من وزارة التعليم العالي للكبار علي جميع الكليات بجامعة عين شمس ،واوضحت في تصريحات خاصة ل"صدي البلد " ان جامعة عين شمس انشاءات مركزتنظيم محو الامية خاص به المساعدة الطلابفي تنظيم تلك العملية وتسهيل التواصل علي الطلاب بالمتعلمين وانشاء دورات تدربية للطلاب لتعليمهم كيفية التعامل مع المتعلمين موكدة علي امضاء كل طالب اقرار فيبداية العام الدراسي الجديد ينص علي موافقتة بشرط التخرج الجديد



واضافت " كامل "انة علي كل طالب محو امية اربعة افراد خلال السنوات الدراسية الاربعة ينفرد كل عام بفرد واحد ، وعلي كل فرد اجتياز امتحان بعدانتهاء مدة الدراسة للحصول علي الشهادة واعتمادها من قبل الجامعة والتاكد من قيام الطلاب باداء الخدمة المطلوبة منهم





والجدير بالذكر انة وافق مجلس جامعة الأزهر، على النظر في توصية لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والخاصة بتفعيل توصية المجلس الأعلى للجامعات حول قيام الطلاب بمحو أمية 4 من الأميين شرطًا أساسًا للحصول على شهادة التخرج، وذلك بالكليات النظرية بدءًا من العام الجامعي 2020/2021م.

وقالت الدكتورة عزيزة الصيفي، عضو لجنة خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الأزهر، إن القرار خاص بالفرقة الاولى والثانية، ولا يسري على الفرقة الثالثة والرابعة وسيبدأ تنفيذه من العام الجديد 2020-2021.

وأشارت إلى أن كل طالب عليه أن يمحو أمية أربعة أشخاص في خلال الأربع سنوات وقبل التخرج،ومن الممكن ان ينفذ التكليف في أي وقت

التقرار للكليات النظرية فقط ولا يسري هذا القرار الكليات العملية.

وذكر أن الطالب الذي لا يتمكن من توفير مكان للتعليم في محو الأمية ، عليه أن يتواصل مع الكلية التابع لها والتي بدورها عليها أن تساعده في هذا الأمر.



وأصدر مجلس جامعة عين شمس، قرارا برقم 36، بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها ٢٥٠ جنيها نظير محو أمية شخص واحد



