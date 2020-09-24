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رياضة

شطة: أكاديميات الأهلي ستفرز مواهب للمشاركة في قطاعات الناشئين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:28 م
شطة
شطة
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يسرى غازى
أكد عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن النادي الاهلي سوف يستفيد من الاكاديميات التى قام بافتتاحها مؤخرا في انتقاء افضل اللاعبين الذين يتم تدريبهم علي أحدث البرامج الخاصة بكل مرحلة سنية.


وقال شطة لـ "صدى البلد": سوف تظهر هذه الاكاديميات التابعة للنادى الأهلي أفضل لاعبين يشاركون في قطاع الناشئين في المستقبل القريب.


وشدد على أن هناك تعاونا كبيرا بين الأكاديميات وقطاع الناشئين بقيادة خالد بيبو والمدرب التشيكي ميشيل المدير الفني للقطاع وكذلك مع فتحي مبروك مدير لجنة المواهب.


يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قام مؤخرا بافتتاح عدد من الاكاديميات الجديدة للنادي الاهلي هذا الموسم في نادي المستقبل بدمياط الجديدة وفي بشاير الخير بالاسكندرية وفي نادي العبور بمدينة العبور وفي مركز شباب الجزيرة بجوار النادي الاهلي لخدمة منطقة الزمالك ووسط البلد وعابدين والدقي والعجوزة وامبابة والاحياء المجاورة وكذلك تخدم اعضاء النادي الاهلي بالجزيرة حيث انتقلت كل ملاعب كرة القدم الي مدينة نصر منذ اكثر من عشرين عاما مما يتيح للاعضاء تدريب ابنائهم في مركز الشباب المجاور للنادي الاهلي بالجزيرة.


وتشرف لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي ومحسن صالح وزكريا ناصف علي نشاط الاكاديميات ومتابعة كافة احتياجاتها مع شطة المدير العام للاكاديميات بالنادى الأهلي.
شطة: أكاديميات الأهلي ستفرز مواهب للمشاركة في قطاعات الناشئين
شطة: أكاديميات الأهلي ستفرز مواهب للمشاركة في قطاعات الناشئين
شطة: أكاديميات الأهلي ستفرز مواهب للمشاركة في قطاعات الناشئين
شطة: أكاديميات الأهلي ستفرز مواهب للمشاركة في قطاعات الناشئين
شطة: أكاديميات الأهلي ستفرز مواهب للمشاركة في قطاعات الناشئين
شطة: أكاديميات الأهلي ستفرز مواهب للمشاركة في قطاعات الناشئين
شطة: أكاديميات الأهلي ستفرز مواهب للمشاركة في قطاعات الناشئين
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