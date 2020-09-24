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اقتصاد

قطع المياه 8 ساعات في أبو النمرس بالجيزة غدا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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امنة عبدالعظيم
اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة ابو النمرس والقري التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة  )  اعتبارًا من الساعة 10  مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020.

وأوضحت الشركة في بيان لها، ان ذلك  لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه  ابو النمرس  حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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