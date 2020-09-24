قطع المياه 8 ساعات في أبو النمرس بالجيزة غدا

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة ابو النمرس والقري التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة ) اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020.





وأوضحت الشركة في بيان لها، ان ذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه ابو النمرس حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.





وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .



