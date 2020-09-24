تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على رحيل فايلر وكارتيرون عن تدريب الاهلي والزمالك | شاهد

سخر ابراهيم سعيد لاعب النادي الاهلي المصري من رحيل رينيه فايلر وكارتيرون عن تدريب الأهلي والزمالك.





وغرد ابراهيم سعيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏المفروض بعد رحيل فايلر وكارتيرون جماهير الأهلي والزمالك ياخدوا بعض بالاحضان".





وألمح أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق إلى رحيل رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفريق بداية من شهر اكتوبر المقبل.











