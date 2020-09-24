عضو إسكان النواب: مد مهلة التصالح ذكاء من الحكومة.. وأتوقع شهرا آخر بعد أكتوبر لهذا السبب

أشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تجلت فى مد فترة التصالح إلى 30 أكتوبر ، معقبا "مد المهلة دلالة على ذكاء وحكمة من القيادة السياسية لتسيير شئون البلاد".





وقال "مخاليف" لـ"صدى البلد"، إن رئيس الحكومة يستغل صلاحياته في قانون التصالح فى مد ة مهلة التصالح شهرا وذلك سيؤدى الى زيادة المقبلين على التصالح بعد أن تقدم حتى الآن مليون و400 ألف مواطن بطلبات التصالح.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هناك مواطنين سوف يذهبون للتصالح لزيادة قيمة العقارات الخاصة بهم.





وتابع النائب: "مد مهلة التصالح شهرا بدلا عن 6 أشهر يدل أيضا على حكمة الحكومة فاذا تم مدها لـ 6 اشهر سوف يكون هناك حالة من التكاسل لدى بعض المواطنين نظرا لطول المهلة".





وتوقع النائب مد فترة التصالح بعد شهر أكتوبر شهرا آخر لمنع التكدس والازدحام ولتخفيف على المواطنين.





دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين .





وأعلن "مدبولى"، عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، موضحا: "لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى ".





وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين .