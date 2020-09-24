مختار جمعة: رسالة الأوقاف في العصر الحالي تختلف عن الماضي

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بأعضاء هيئة التدريس خطباء المكافأة على بند التحسين، بحضور الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لبحث مزيد من التعاون والاستفادة بجهود من تسمح ظروفه منهم في الأعمال الدعوية والبحثية بالوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.





وأكد وزير الأوقاف، خلال اللقاء، أن الانغلاق الثقافي يعد مشكلة كبرى في مجال الدعوة ، فهو بمثابة الحاجز العقلي في الفهم الصحيح للنصوص ؛ فالأمر يحتاج للفهم المقاصدي للنصوص, وأن إعمال العقل في فهم صحيح النص ليس افتئاتًا على النص بل هو خدمة للنص، موضحًا أن هناك سنن عبادات وسنن عادات , فيجب عدم الخلط بين الأمرين , ونحتاج لتمييز العادات عن العبادات , لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه استعملوا ما تيسر من زمانهم.





وأشار إلى أنه لا بد أن نفرق بين سنن العبادات التي تنفذ وتؤدى كما أداها سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) , وسنن العادات التي تخضع للتغيير والتجديد , حسب كل عصر وزمان شريطة ألا تخالف الشريعة الإسلامية، مضيفا أن من شابه حياته حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (رضي الله عنهم) فلا حرج عليه أن يأخذ بما أخذوا.





وأوضح، أن هناك بعضًا من الصور والأحكام التي أطلقها النبي (صلى الله عليه وسلم) باعتباره نبيًّا ورسولا , ومنها ما صدر منه (صلى الله عليه وسلم) باعتباره نبيًّا وحاكما , ومنها ما صدر منه (صلى الله عليه وسلم) باعتباره نبيًّا وقائدًا , أو بصفته نبيًّا وقاضيًا، فهذه الأحكام والصور لا ننظر إليها بمنظور واحد , في حين نرى أن المتشددين الذين لا يعرفون مفهوم هذه الأحاديث ومقاصد قد أعطوها حكمًا واحدًا , دون النظر إلى حال النبي (صلى الله عليه وسلم) وحقيقة أمره عندما نطق بهذا الحديث , فأشاعوا بفهمهم الخاطئ القتل والسلب والفوضى , وهذا مخالف للمقصد الأسمى من الشريعة الإسلامية وهو السماحة والسعة والتيسير على الناس .



