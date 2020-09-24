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حوادث

مرور القاهرة: غلق جزئي لكوبرى تحيا مصر لإجراء القياسات السنوية للكابلات المعدنية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:23 م
كوبرى تحيا مصر
كوبرى تحيا مصر
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كتب محمد صبرى
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه تقرر غلق جزئى لكوبرى تحيا مصر لإجراء القياسات السنوية للكابلات المعدنية الخاصة بتعليق الكوبرى.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع القيام بأعمال القياسات السنوية للكابلات المعدنية الخاصة بتعليق كوبرى تحيا مصر.

ويتطلب الأمر غلقا كاملا اتجاه من الكوبرى ( بالتناوب لكل اتجاه ) لمدة 13 ساعة مع تشغيل الاتجاه الآخر بنظام الاتجاهين، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 . 

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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