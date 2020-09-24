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رياضة

بايرن ميونخ ضد إشبيلية.. أوكامبوس يمنح الفريق الأندلسي التقدم بعد مرور 12 دقيقة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق إشبيلية بالهدف الأول في شباك بايرن ميونخ كم ركلة جزاء من توقيع لوكاس أوكامبوس بعد مرور 12 دقيقة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن بطولة السوبر الأوروبي.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة فرض هيمنته على أوروبا بالتتويج باللقب في مباراة اليوم وتحقيق الرباعية التاريخية " الدوري - الألماني - كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي".

في المقابل يطمح فريق إشبيلية بقيادة مدربه جولين لوبيتيجي في تعطيل الماكينات الألمانية، وخطف اللقب.

ويخوض بايرن ميونخ مباراة اليوم باعتباره بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب إشبيلية باعتباره حامل لقب الدوري الأوروبي.

وتوج كل من بايرن ميونخ وإشبيلية بكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة في تاريخهما.

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم عودة الجماهير في البطولات الأوروبية، لأول مرة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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