بايرن ميونخ ضد إشبيلية.. أوكامبوس يمنح الفريق الأندلسي التقدم بعد مرور 12 دقيقة

تقدم فريق إشبيلية بالهدف الأول في شباك بايرن ميونخ كم ركلة جزاء من توقيع لوكاس أوكامبوس بعد مرور 12 دقيقة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن بطولة السوبر الأوروبي.



