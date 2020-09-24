رئيس"محلية البرلمان":لا تلتفتوا للشائعات| قانون التصالح يخدم المواطن بلا ضغوط

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء هدف فى المقام الأول المواطن المصرى، وليس به أى نوع من أنواع الضغط عليه، كما تروج بعض القنوات الإرهابية والمعادية لمصر.









أضاف السجينى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، إقبال المواطنين على التصالح بشكل كبير مؤخرا، نتيجة تشكيل وعى حقيقى لدى المواطنين بأهمية التصالح وفقا للقانون، متابعا: "المسألة إصلاحية وليس ممارسة أى نوع من أنواع الضغط على المواطن، واستجابة الحكومة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية شئ جيد للغاية".









وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن المصرى بدأ يفهم حقيقة التصالح فى مخالفات البناء وأهميته الكبرى له، وهذا نتيجة جهد مشترك بين الحكومة والبرلمان والإعلام الذى لعب دورا كبيرا فى تشكيل وعى المواطن، موجها الشكر للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والتى تدخلت بشكل كبير فى هذا الملف وكانت إيجابية.









وأشار إلى أن البرلمان يحاول أن يرتقى بالملف العقارى فى مصر بشكل كبير، بحيث يكون منظومة رقمية تخدم المواطن فى المقام الأول فى الفترة المقبلة.