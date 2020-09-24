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توك شو

دلاور: فيروس كورونا يسبب صراعات عالمية كبيرة.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:42 م
المفكر شريف دولار
المفكر شريف دولار
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عبد الخالق صلاح
قال المفكر الاقتصادي شريف دلاور، إن هناك ثورة تكنولوجية تجعل نمط التصنيع مختلفا تماما عن نمط القرن العشرين، من خلال التشارك بين الآلة والإنسان.


وأضاف دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن التكنولوجيا ستفرض سطوتها بشكل أكبر بسبب فيروس كورونا، موضحا أن الاقتصاد العالمي والثورة التكنولوجية يأخذان شكلا جديدا يسبب الفقر والبطالة بسبب فيروس كورونا، مما يؤدى إلى صراعات عالمية كبيرة جدًا.


وأكد، أن العالم يتغير نتيجة تفاعل التكنولوجيا وأزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أكثر من 85% من تجارة المواد النادرة في الطبيعة تتحكم فيها الصين.


كانت وزارة الصحة أعلنت، الأربعاء، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى اليوم.


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