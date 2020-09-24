عايرته بضعفه الجنسي.. تجديد حبس عامل قتل زوجته بالمنيا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنيا حبس عامل 15 يوما علي ذمة القضية لقيامه بقتل زوجته لمعايرتها له بضعفه الجنسي ووقو ع مشادة كلامية بينهما.









ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث قتل سيدة من قبل مجهولين بمركز سمالوط.









علي الفور أمر اللواء محمود خليل ، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسته ورئاسة اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والعميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية ، والرائد محمد عليوة رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق والرائد محمد ابو العزائم ، لبحث الواقعة.









وانتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ ، حيث تبين ادعاء المدعو " شنودة . ل " يفيد باقتحام مجهولين لمنزله بمنطقة شارع البنزينة خلف المدرسة الفنية بمدينة سمالوط ، وقاموا بقتل زوجته " أميرة . ص . م " ، 30 عاما ربة منزل ، أمام أطفالها الثلاثة ومحاولة قتله أيضا .







