عايرته بضعفه الجنسي.. تجديد حبس عامل قتل زوجته بالمنيا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنيا حبس عامل 15 يوما علي ذمة القضية لقيامه بقتل زوجته لمعايرتها له بضعفه الجنسي ووقوع مشادة كلامية بينهما.
ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث قتل سيدة من قبل مجهولين بمركز سمالوط.
علي الفور أمر اللواء محمود خليل ، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسته ورئاسة اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والعميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية ، والرائد محمد عليوة رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق والرائد محمد ابو العزائم ، لبحث الواقعة.
وانتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ ، حيث تبين ادعاء المدعو " شنودة . ل " يفيد باقتحام مجهولين لمنزله بمنطقة شارع البنزينة خلف المدرسة الفنية بمدينة سمالوط ، وقاموا بقتل زوجته " أميرة . ص . م " ، 30 عاما ربة منزل ، أمام أطفالها الثلاثة ومحاولة قتله أيضا .
وأشارت التحريات الأولية التى أجراها الرائد محمد عليوة رئيس المباحث ومعاونه الاول الرائد محمد أبو العزائم ، الي أن سبب القتل ليس من قبل مجهولين كما ادعي زوجها صاحب المنزل ، وأن المتسبب في القتل هو الزوج ، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبعرض المتهم علي النيابة العامة ، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب انها تعايره بعدم إشباع رغباتها الجنسية، و أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات وبعرضه علي النيابة أمرت باستمرار حبسه.