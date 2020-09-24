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منوعات

روحي وقلبي.. سارة خليفة توجه رسالة لوالدتها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:11 م
سارة خليفة ووالدتها
سارة خليفة ووالدتها
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محمد بدران

شاركت الإعلامية سارة خليفة جمهورها ومتابعتها صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة خليفة بصحبة والدتها بإطلالة جذابة، ترتدى فستانا اسود مكشوف الكتفين، واعتمدت على ترك شعرها الذهبي الفاتح منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما متناسقا مع إطلالتها.


وعلقت سارة خليفة علي الصورة قائلة "أمي الوحيدة التي تعلم أن امتناعي عن اكلتي المفضلة لا علاقة له بالشبع بل بالحزن ❤️وأن نومي الكثير ليس له علاقة بالشعور بالنعاس بل بسبب الانطفاء والانكسار ❤️فقط وحدها من تعلم أن صوتي المنخفض وتحيتي الهادئة عند دخولي المنزل تعني ان يومي كان سيئا ❤️'


وتابعت "امي وحدها تعلم انني اتحدث كثيرا لكنني في الحقيقة لا اقول شيئا ❤️هي وحدها تعرف ان رحيلي يعني نسيان ❤️وهي الوحيدة التي شهدت انكساراتي هزائمي ونجاحاتي ❤️جنة في الارض وروحي وقلبي وعمري هي أمي لا اتمنى شئ في الدنيا غير وجود امي بجانبي يارب احفظ امي وامهاتكوا يارب 💝❤️شكرا احمد قطان على الصورة الحلوة دي تسلم ايدك"

يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، ويتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز الترندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

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@ahmed.kattan.photography @fatmaelfoal أمي الوحيدة التي تعلم أن امتناعي عن اكلتي المفضلة لا علاقة له با الشبع بل با الحزن ❤️وأن نومي الكثير ليس له علاقة با الشعور با النعاس بل بسبب الانطفاء والانكسار ❤️فقط وحدها من تعلم أن صوتي المنخفض وتحيتي الهادئة عند دخولي المنزل تعني ان يومي كان سيئا ❤️امي وحدها تعلم انني اتحدث كثيرا لكنني في الحقيقة لا اقول شيئا ❤️هي وحدها تعرف ان رحيلي يعني نسيان ❤️وهي الوحيدة التي شهدت انكساراتي هزائمي ونجاحاتي ❤️جنة في الارض وروحي وقلبي وعمري هي أمي لا اتمنى شئ في الدنيا غير وجود امي بجانبي يارب احفظ امي وامهاتكوا يارب 💝❤️شكرا احمد قطان على الصورة الحلوة دي تسلم ايدك

A post shared by سارة خليفة - Sarah Khalifa (@sara_khaliifa) on

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