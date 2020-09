روحي وقلبي.. سارة خليفة توجه رسالة لوالدتها

View this post on Instagram

@ahmed.kattan.photography @fatmaelfoal أمي الوحيدة التي تعلم أن امتناعي عن اكلتي المفضلة لا علاقة له با الشبع بل با الحزن ❤️وأن نومي الكثير ليس له علاقة با الشعور با النعاس بل بسبب الانطفاء والانكسار ❤️فقط وحدها من تعلم أن صوتي المنخفض وتحيتي الهادئة عند دخولي المنزل تعني ان يومي كان سيئا ❤️امي وحدها تعلم انني اتحدث كثيرا لكنني في الحقيقة لا اقول شيئا ❤️هي وحدها تعرف ان رحيلي يعني نسيان ❤️وهي الوحيدة التي شهدت انكساراتي هزائمي ونجاحاتي ❤️جنة في الارض وروحي وقلبي وعمري هي أمي لا اتمنى شئ في الدنيا غير وجود امي بجانبي يارب احفظ امي وامهاتكوا يارب 💝❤️شكرا احمد قطان على الصورة الحلوة دي تسلم ايدك