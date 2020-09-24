روحي وقلبي.. سارة خليفة توجه رسالة لوالدتها

شاركت الإعلامية سارة خليفة جمهورها ومتابعتها صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سارة خليفة بصحبة والدتها بإطلالة جذابة، ترتدى فستانا اسود مكشوف الكتفين، واعتمدت على ترك شعرها الذهبي الفاتح منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما متناسقا مع إطلالتها.
وعلقت سارة خليفة علي الصورة قائلة "أمي الوحيدة التي تعلم أن امتناعي عن اكلتي المفضلة لا علاقة له بالشبع بل بالحزن ❤️وأن نومي الكثير ليس له علاقة بالشعور بالنعاس بل بسبب الانطفاء والانكسار ❤️فقط وحدها من تعلم أن صوتي المنخفض وتحيتي الهادئة عند دخولي المنزل تعني ان يومي كان سيئا ❤️'
وتابعت "امي وحدها تعلم انني اتحدث كثيرا لكنني في الحقيقة لا اقول شيئا ❤️هي وحدها تعرف ان رحيلي يعني نسيان ❤️وهي الوحيدة التي شهدت انكساراتي هزائمي ونجاحاتي ❤️جنة في الارض وروحي وقلبي وعمري هي أمي لا اتمنى شئ في الدنيا غير وجود امي بجانبي يارب احفظ امي وامهاتكوا يارب 💝❤️شكرا احمد قطان على الصورة الحلوة دي تسلم ايدك"
يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.
وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، ويتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز الترندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.
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@ahmed.kattan.photography @fatmaelfoal أمي الوحيدة التي تعلم أن امتناعي عن اكلتي المفضلة لا علاقة له با الشبع بل با الحزن ❤️وأن نومي الكثير ليس له علاقة با الشعور با النعاس بل بسبب الانطفاء والانكسار ❤️فقط وحدها من تعلم أن صوتي المنخفض وتحيتي الهادئة عند دخولي المنزل تعني ان يومي كان سيئا ❤️امي وحدها تعلم انني اتحدث كثيرا لكنني في الحقيقة لا اقول شيئا ❤️هي وحدها تعرف ان رحيلي يعني نسيان ❤️وهي الوحيدة التي شهدت انكساراتي هزائمي ونجاحاتي ❤️جنة في الارض وروحي وقلبي وعمري هي أمي لا اتمنى شئ في الدنيا غير وجود امي بجانبي يارب احفظ امي وامهاتكوا يارب 💝❤️شكرا احمد قطان على الصورة الحلوة دي تسلم ايدك