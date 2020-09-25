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ثقافة

إنجازات عبد الناصر في ندوة علمية بدار الكتب والوثائق

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، أقامت  الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة عن الزعيم الراحل. 

افتتح الندوة الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، و أدارها الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ورئيس اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب والذي ألقى أبياتا من قصيدة قتلناك يا آخر الأنبياء التي كتبها نزار قباني في رثاء عبد الناصر. 

وتحدث في الندوة كل من: الدكتور السيد فليفل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعميد السابق لكلية الدراسات العليا الإفريقية بجامعة القاهرة وعضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان. وتحدث الدكتور فليفل عن إنجازات عبد الناصر السياسية حيث حقق الاستقلال السياسي وأرسى مبدأ السيادة الوطنية مؤكدا أنه كان الزعيم الحقيقي والأوحد لثورة يوليو.

 وتحدث الدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقا، عن السياسات الاقتصادية لجمال عبد الناصر ومن أهمها إصدار قانون الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية. 

وتناولت الدكتورة أماني الطويل خبير الشؤون الإفريقية بمركز الدراسات والسياسات الاستراتيجية بالأهرام، الدور الإفريقي لمصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ودوره الرائد في دعم حركات التحرر الإفريقي مؤكدة أن عبد الناصر مازال حتى الآن في الوجدان الإفريقي حيث يمثل تمثال نصفي له في مقر الاتحاد الأفريقي حتى اليوم.
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