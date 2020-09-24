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ديني

طريقة التقدم لبناء مسجد بالأوقاف.. الوزير يجيب.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:36 م
طريقة التقدم لبناء
طريقة التقدم لبناء مسجد بالأوقاف.. الوزير يجيب
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كل من يريد أن يبني مسجدًا لله فليأت لنا ونحن نساعده في الإجراءات.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أكثر من ألف مسجد تحتاج إلى الإحلال والتجديد، منوها بأن الشخص الذي يريد بناء المسجد يأتي إلى وزارة الأوقاف، ليحصل على الرخصة والمكان، ويتم إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء المسجد ثم يبدأ  بعد ذلك على الفور.


وأشار وزير الأوقاف إلى أن كل من يريد بناء مسجد سيتم منح ذلك الشخص كافة الأماكن المتاحة لبناء المساجد، وليس بها مخالفة بنائية أو إنشائية أو الخروج على خط التنظيم، أو البناء على شاطئ السكة، أو المصرف، أو أن تكون خارجة عن خط التنظيم.


وأكد وزير الأوقاف أن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف الا الهدم، مؤكدا أن من أهم سماتها هي عدم المصداقية والسعي نحو نشر  الشائعات لكن المعركة مع اهل الشر لم تنته ومستمرة.


وتابع وزير الأوقاف أنه يجب أن يستمر الوعي موجودا لدى المواطنين مؤكدا أنه واهم من يظن أن المعركة مع تلك الجماعات قد انتهت فالدولة المصرية تحارب تلك الجماعات والشائعات التي دائما ما تطلقها. 
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