طريقة التقدم لبناء مسجد بالأوقاف.. الوزير يجيب.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كل من يريد أن يبني مسجدًا لله فليأت لنا ونحن نساعده في الإجراءات.









وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أكثر من ألف مسجد تحتاج إلى الإحلال والتجديد، منوها بأ ن الشخص الذي يريد بناء المسجد يأتي إلى وزارة الأوقاف، ليحصل على الرخصة والمكان، ويتم إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء المسجد ثم يبدأ بعد ذلك على الفور.









وأشار وزير الأوقاف إلى أن كل من يريد بناء مسجد سيتم منح ذلك الشخص كافة الأماكن المتاحة لبناء المساجد، وليس بها مخالفة بنائية أو إنشائية أو الخروج على خط التنظيم، أو البناء على شاطئ السكة، أو المصرف، أو أن تكون خارجة عن خط التنظيم.









جماعات الفتنة والضلال لا تعرف الا الهدم، مؤكدا أن من أهم سماتها هي عدم المصداقية والسعي نحو نشر الشائعات لكن المعركة مع اهل الشر لم تنته ومستمرة. وأكد وزير الأوقاف أن







