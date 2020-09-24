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أخبار البلد

30 سفيرًا أجنبيا يشيدون بإجراءات مصر الوقائية المطبقة بالفنادق

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قام 30 سفيرا أجنبيا بجولة تفقدية بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ للتعرف علي الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، للإحتفال بيوم السياحة العالمي وإطلاق مبادرة Eco Egypt، وذلك بمصاحبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية .

وخلال الجولة تفقد السفراء الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يطبقها الفندق منذ الدخول من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

كما استمعوا من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد على أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم بصفة مستمرة وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبهم، أشاد السفراء بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتي لمسوها علي أرض الواقع خلال زيارتهم لأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، مشيدين بالتزام هذا الفندق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة.
30 سفيرًا أجنبيا يشيدون بإجراءات مصر الوقائية المطبقة بالفنادق
30 سفيرًا أجنبيا يشيدون بإجراءات مصر الوقائية المطبقة بالفنادق
30 سفيرًا أجنبيا يشيدون بإجراءات مصر الوقائية المطبقة بالفنادق
30 سفيرًا أجنبيا يشيدون بإجراءات مصر الوقائية المطبقة بالفنادق
30 سفيرًا أجنبيا يشيدون بإجراءات مصر الوقائية المطبقة بالفنادق
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