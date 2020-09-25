AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ميس حمدان تستعد لطرح اصحى صح صح

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
ميس حمدان
ميس حمدان
Advertisements
سعيد فراج
نشرت الفنانة ميس حمدان، فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك"، من كواليس أحدث أغانيها التي تحمل اسم «اصحى صح صح»، وينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

وعلقت ميس حمدان، على مقطع فيديو كواليس أغنيتها الجديدة «اصحى صح صح»، قائلة: «إسمعوا، إصحى،صح صح، يلااا"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. 

من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية. 

وأضافت ميس حمدان، لـ صدى البلد، أنه من المقرر طرح أغنية «اصحى صحصح» عبر القنوات والإذاعات واليوتيوب، الخميس المقبل. 

«اصحى صحصح»، كلمات: أسامة السليمى، وألحان: محمد البدر، توزيع: أحمد العسال، ومكس وماستر: المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير: محمد النواف. 

يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميس حمدان تطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية

ميس حمدان تخطف الأنظار على شاطئ البحر | شاهد

آخر أيام الصيفية.. ميس حمدان تودع الصيف على طريقتها الخاصة

من الچيم.. ميس حمدان تشارك جمهورها تمرينتها الشاقة

بـ إسكتش تمثيلي..ميس حمدان تبهر متابعيها بفيديو جديد لها عبر إنستجرام..شاهد

بحب ضحكتي.. ميس حمدان تشارك جمهوها صورا من الجيم

ترشيحاتنا

تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على رحيل فايلر وكارتيرون عن تدريب الاهلي والزمالك | شاهد

مصادر: الأهلي أنهى علاقته بـ فايلر والإعلان الرسمي خلال ساعات

بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. 5 صور جمعت فايلر بزوجته

خاطرت بحياتها دون تردد.. امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم قرش مفترس خلال رحلة غوص

بسبب عملية تجميل.. هجوم شرس على كندة علوش فى أحدث ظهور

انفجار خط صرف صحي بالقرب من مترو وادي حوف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية