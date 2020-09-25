علاج اللوز للأطفال.. المجرب وبالأدوية من الصيدلية

علاج اللوز الاطفال من علاجات الأنف والاذن والحنجرة التي تحتاج الي مطهرات ومضاد للاتهاب وذلك لعلاج اللوز الاطفال وتختلف طرق علاج اللوز عند الاطفال
1-علاج اللوز عند الأطفال مجرب
وقدم المعالج بالاعشاب والطب البديل مجدي الجندي علاج اللوز عند الاطفال مجرب من خلال ملعقه صغيره من خليط بذور الشمر و الشبت تنقع في كوب ماء ساخن وتغطى لمدة ربع ساعه ثم تصفى وتشرب حتى الشفاء . للاطفال نصف الكمية
الغرغرة بخل التفاح المخفف بالماء ثلاث مرات باليوم
تدليك اللوزتين من اسفل الى اعلى بزيت الزيتون مرة باليوم .
تطخم الحلق ويصبح من الصعب ان يبتلع المريض ما يأكل بالاضافة الى الوجع في الحلق مع تكون صديد في شكل دمل وبحه في الصوت .
وجع في الظهر والرأس واحيانا تتصلب الرقبه ويشعر المريض بالدوخه .
سخونه عند المريض ، وعدم الرغبه في تناول الطعام والشراب فيفقد الكثير من السوائل لدرجة جفاف الجلد احيانا .
العلاج :
توضع كربونات الصوديوم في ماء ساخن وننتظر حتى تصبح دافئه ثم يتغرغر بها المريض حيث انها تسهل عملية البلع .
ينقع مهروس البصل في الخل لعدة ساعات ثم يتغرغر به المريض بعد كل وجبه طعام . يمكن عمل كمادات من قطع البصل والثلج حول الرقبه لعلاج الللوزتين .
اضافة البصل والثوم الى الطعام او أكله نيء فعال جدا لشفاء التهاب اللوزتين اذ انهما يعتبران مطهران من الميكروبات ومضاد حيوي قوي .
تغلى الحبه السوداء على النار ويتغرغر بمائها المريض ثم يبتلعه ويستخدم زيت حبة البركه لطلاء الرقبه ، وتمزج حبة البركه مع العسل الصافي وتؤكل مرتين يوميا .
القسط الهندي : نقوم بغلي عشبة القسط الهندي حتى اصفرار الماء ثم يتغرغر به المريض كل يوم حتى الشفاء وبالنسبه للاطفال يقطر في الانف وهو ملقى على الظهر ليصل الى اللوزتين .
البابونج : يتغرغر المريض بمغلي البابونج عدة مرات يوميا .
المريميه : تغلى المريميه وعندما تصبح دافئه يتغرغر بها المريض لاحتوائها على مواد فعاله لعلاج اللوزتين .
جذور التوت الشوكي : يشرب المريض مغلي هذا النبات لفائدته في علاج اللوزتين وكذلك نبات البرسيمون بنفس الطريقة.
الطرخشقون : تغلى جذور هذا النبات ايضا ويشرب لنفس الغرض.
البلسان :عصير هذا العشب مفيد ضد الانفلونزا واللوزتين.
الحمضيات : مثل البرتقال والليمون والجريبفروت كلها غنيه بفيتامين ج القادر على مقاومة الالتهابات وعلاج التهاب اللوزتين .
علاج اللوز من الصيدلية
هناك الكثير من العلاجات القوية والفعالة في علاج مشكلة التهاب الحلق الموسمي لدى الأطفال ونستعرض علاج اللوز من الصيدلية التي يجب ان يلجأ اليها المريض عند الشهور بالتهاب اللوز
من أكثر العلاجات الفعالة في علاج اللوز من الصيدلية العلاج عن طريق تناول الأدوية والعقاقير الطبية منها الأقراص المضادة للأكسدة، وحبوب المضادات الحيوية ، ومضادات الحموضة ومضادات الحساسية. كذلك تناول المسكنات التي تخفف من أعراض التهاب الحلق الموسمي منها خفض درجة الحرارة، ومسكنات ألم المعدة والسعال مثل "الباراسيتامول والإيبوبروفين". كما يوجد أقراص المص الموجودة في الصيدلية والتي تساعد على تسكين الألم وزيادة إفراز اللعاب ومنها ترطيب الحلق والتخلص من الجفاف والألم والتطهير.
للأطفال الرضع
علاج اللوز للاطفال الرضع من خلال المضادات الحيوية ومضاد الالتهاب مع المشروبات الساخن التي تقلل من احتقان اللوز والحلق ، وعلاج اللوز للاطفال الرضع يحتاج الي اهتمام بمواعيد الدواء والاهتمام بتعليمات الطبيب لعلاج اللوز