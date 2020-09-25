علاج اللوز للأطفال.. المجرب وبالأدوية من الصيدلية

وقدم المعالج بالاعشاب والطب البديل مجدي الجندي علاج اللوز عند الاطفال مجرب من خلال ملعقه صغيره من خليط بذور الشمر و الشبت تنقع في كوب ماء ساخن وتغطى لمدة ربع ساعه ثم تصفى وتشرب حتى الشفاء . للاطفال نصف الكمية

الغرغرة بخل التفاح المخفف بالماء ثلاث مرات باليوم

تدليك اللوزتين من اسفل الى اعلى بزيت الزيتون مرة باليوم .

تطخم الحلق ويصبح من الصعب ان يبتلع المريض ما يأكل بالاضافة الى الوجع في الحلق مع تكون صديد في شكل دمل وبحه في الصوت .

وجع في الظهر والرأس واحيانا تتصلب الرقبه ويشعر المريض بالدوخه .





سخونه عند المريض ، وعدم الرغبه في تناول الطعام والشراب فيفقد الكثير من السوائل لدرجة جفاف الجلد احيانا .





العلاج :

توضع كربونات الصوديوم في ماء ساخن وننتظر حتى تصبح دافئه ثم يتغرغر بها المريض حيث انها تسهل عملية البلع .

ينقع مهروس البصل في الخل لعدة ساعات ثم يتغرغر به المريض بعد كل وجبه طعام . يمكن عمل كمادات من قطع البصل والثلج حول الرقبه لعلاج الللوزتين .





اضافة البصل والثوم الى الطعام او أكله نيء فعال جدا لشفاء التهاب اللوزتين اذ انهما يعتبران مطهران من الميكروبات ومضاد حيوي قوي .

تغلى الحبه السوداء على النار ويتغرغر بمائها المريض ثم يبتلعه ويستخدم زيت حبة البركه لطلاء الرقبه ، وتمزج حبة البركه مع العسل الصافي وتؤكل مرتين يوميا .





القسط الهندي : نقوم بغلي عشبة القسط الهندي حتى اصفرار الماء ثم يتغرغر به المريض كل يوم حتى الشفاء وبالنسبه للاطفال يقطر في الانف وهو ملقى على الظهر ليصل الى اللوزتين .

البابونج : يتغرغر المريض بمغلي البابونج عدة مرات يوميا .

المريميه : تغلى المريميه وعندما تصبح دافئه يتغرغر بها المريض لاحتوائها على مواد فعاله لعلاج اللوزتين .

جذور التوت الشوكي : يشرب المريض مغلي هذا النبات لفائدته في علاج اللوزتين وكذلك نبات البرسيمون بنفس الطريقة.

الطرخشقون : تغلى جذور هذا النبات ايضا ويشرب لنفس الغرض.

البلسان :عصير هذا العشب مفيد ضد الانفلونزا واللوزتين.