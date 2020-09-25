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فن

برفقة تامر حسني وحازم إمام .. زينة تحتفل بعيد ميلاد صديقتها وتشعل إنستجرام .. شاهد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة زينة مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكانت زينة قد احتفلت بعيد ميلاد احد صديقاتها وتظهر في الصور برفقة الفنان تامر حسني والكابتن حازم امام نجم نادي الزمالك السابق, وبعضا من صديقاتها.

وعلقت زينة علي الصور قائلة:" عيد ميلاد سعيد يا بسبس يا قمر".

ثم اضافت : "لما مكان واحد يجمع كل اصحابك اللي بتحبهم من قلبك ساعتها بتكون اسعد لحظات عمرك وياسلام لو معظمهم عشرة عمرك وصحاب العمر  مش عارفه اتصور من كتر الضحك يارب يسعدنا ويسعدكم".



وكان قد كشف أشرف عبد العزيز، محامي الفنان أحمد عز، عن تطورات جديدة في قضية التعدى بالضرب على موكله من جانب شقيقة الفنانة زينة. 

وقال محامي الفنان أحمد عز، فى لقاء ببرنامج "et بالعربي"، "ليس هناك نية للتصالح بين الطرفين، وأصبحت القضية واضحة للرأى العام، وهو شقيقة زينة هى من تعدت على أحمد عز وليس العكس كما ادعت". 

وعلي صعيد اخر شاركت الفنانة زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.
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