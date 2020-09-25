برفقة تامر حسني وحازم إمام .. زينة تحتفل بعيد ميلاد صديقتها وتشعل إنستجرام .. شاهد

وكانت زينة قد احتفلت بعيد ميلاد احد صديقاتها وتظهر في الصور برفقة الفنان تامر حسني والكابتن حازم امام نجم نادي الزمالك السابق, وبعضا من صديقاتها.

وعلقت زينة علي الصور قائلة:" عيد ميلاد سعيد يا بسبس يا قمر".

ثم اضافت : "لما مكان واحد يجمع كل اصحابك اللي بتحبهم من قلبك ساعتها بتكون اسعد لحظات عمرك وياسلام لو معظمهم عشرة عمرك وصحاب العمر مش عارفه اتصور من كتر الضحك يارب يسعدنا ويسعدكم".

وكان قد كشف أشرف عبد العزيز، محامي الفنان أحمد عز، عن تطورات جديدة في قضية التعدى بالضرب على موكله من جانب شقيقة الفنانة زينة.





وقال محامي الفنان أحمد عز، فى لقاء ببرنامج "et بالعربي"، "ليس هناك نية للتصالح بين الطرفين، وأصبحت القضية واضحة للرأى العام، وهو شقيقة زينة هى من تعدت على أحمد عز وليس العكس كما ادعت".