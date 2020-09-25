خلال يوم.. روسيا تسجل 7212 إصابة جديدة بفيروس كورونا





وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 0.6%، مشيرًا إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالمرض حتى الآن بلغ مليون و136 ألفا و48 حالة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وأشار المركز إلى ارتفاع حالات الوفاة نتيجة الإصابة بمرض كورونا إلى 20056 حالة وفاة.





وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي في موسكو 1560 حالة، وفي سان بطرسبورج، 224 حالة، وضواحي موسكو 208 حالات.





ولفت المركز إلى تسجيل 4317 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين من الجائحة إلى 934146 شخصًا.





ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تخطى الـ 31.7 مليون حالة، فيما توفى أكثر من 973 ألف شخصًا نتيجة الإصابة بالمرض.

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 108 حالات وفاة و7212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.