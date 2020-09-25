فحص وعلاج 380 حالة مجانية في قافلة علاجية بمطروح









انهت القوافل العلاجية التابعة لمديرية الصحة بمطروح اعمالها بقريتي القطراني وغوط الوز بمركز براني والتي استمرت لمدة يومين ٢٣-٢٤سبتمبر الجاري .





واكد الدكتور احمد البلتاحي وكيل وزارة الصحة بمطروح ان القافلة قدمت خلال يومين 23 و24 سبتمبر الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ380 حالة، و سط إقبال كبير من مواطني قرية القطراني وغوط اللوز والنجوع الصحراوية التابعة.





واضاف "البلتاجى"، ان اعمال القافلة تمت بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان و تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح . واشراف الدكتورحجازي أحمد محمد منسق عام القوافل بمديرية الصحة بمطروح.





وأوضح أن ان القافلة ضمت جميع التخصصات المختلفة منها ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

حيث قامت القافلة بعلاج الحالات وصرف العلاج الخاص بهم مجانا والتي لاقت ترحيب من المواطنين.





وأشار الي استمرار القوافل الطبية لتقديم خدمات طبية مجانية لأهالي مطروح خاصة في المناطق السكنية البعيدة عن المستشفيات.





كما نظمت ادارة رعاية الامومة والطفولة بالمديرية ورشة عمل لمشرفات التمريض بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة خاصة بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف و فقدان السمع لحديثي الولادة .



