فى أحدث ظهور.. نرمين الفقى تبهر متابعيها بالأبيض

نشرت الفنانة نرمين الفقى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو قصير.





وظهرت نرمين الفقى بإطلالة هادئة وبلوزة باللون الأبيض ويرتسم علي وجهها ابتسامة، وذلك من احدث جلسة تصوير لها.





وعلقت نرمين الفقى قائلة: "مساء الخير والسعادة".









ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

ملكة - القمر - منور - احلى مسا عليكى يا قمر





وأحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".





حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد



